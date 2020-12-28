Ana Sayfa Güncel Haberler Bursa’da radyoloji uzmanı doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti/ Ek fotoğraflar
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Fırında ekmek yaparak yeni türkü albümünü hazırlıyor
Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Hasan Durmuş (50), çalıştığı fırında bir yandan ekmek üretiyor bir yandan da müzik alanında kariyerini geliştiriyor. Fırında söylediği türkülerle gün...
‘Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız’
Alman aşısının Türkiye'de yapılan Faz-3 çalışmalarında gönüllü olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Çin'den Sinovac aşısının ilk bölümünün pazartesi günü Türkiye'de olacağını hatırlatarak, "Şu anda vakalar azalıyor; ama aşı yapıldığı zaman bir ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız" dedi.
12 bin 626 kişilik ekiple karla mücadele çalışması
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Bitlis’te kapalı köy yolları, ulaşıma açılıyor
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