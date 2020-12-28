Bursa’da radyoloji uzmanı doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti (2)

KENTTE ‘YILIN DOKTORU’ SEÇİLMİŞTİ

Bursa’da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden radyoloji uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi’nin kurulması için gösterdiği üstün başarı sayesinde geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda ‘yılın hekimi’ seçilmişti. 81 ilden doktorların ‘yılın hekimi’ seçildiği törende Bursa’da ‘yılın hekimi’ olan Yavuz Durmuş, teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan almıştı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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