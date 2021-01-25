Bursa’da polis çatılarda hırsız aradı, 2 kişiyi saklandıkları evde yakaladı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da polis ekipleri bir evin çatısında görülen hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çatılara çıktı. Apartman bahçelerinde hırsız arayan ekipler 2 şüpheliyi saklandığı evde kıskıvrak yakalarken, şüphelilere tepki gösteren ev sahibi “Burada bana denk gelin, sizi bahçeye gömeceğim.” dedi.

Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Piremir Mahallesi’nde meydana geldi. Kısıtlama saatlerinde bölgede güvenlik amaçlı görüntüleme yapan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda görevli askeri personel 4. Ergin Sokak’ta bulunan bir evin çatısında şüpheli 2 kişiyi tespit etti. Askeri personel durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler şüphelilerin çatıda koşarak kaçmaya çalıştığını tespit etti. Ekiplerin takviye talebi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelilerin olası kaçış güzergahlarında önlem alarak bölgeyi abluka altına aldı.

POLİS ÇATILARDAN BAHÇEYE ATLAYARAK HIRSIZ ARADI

Şüphelilerin ilk görüldüğü eve giren ekipler hırsızların buraya girdiğini ancak buradan kaçtığını tespit etti. Çevrede bulunan apartman bahçelerine atlayarak izini kaybettirmeye çalışan şüphelileri yakalamak için binaların çatılarına çıkarak çalışma yürüten ekipler bina bahçelerini de didik didik aradı. Şüphelilerin aynı sokakta bulunan 2 katlı müstakil evde saklandığını tespit eden ekipler kapıyı komşularda bulunan anahtarla açtırdı. Evin içerisinde arama yapan ekipler şüpheli M.B. ile S.Ş.’yi saklanırken yakaladı.

“BURADA BANA DENK GELİN BAHÇEYE GÖMECEĞİM SİZİ”

Olayı öğrenerek sokağa gelen ev sahibi H.T. şüpheliler evden çıkartılırken “Nereden girdiniz siz buraya? Siz burada bana denk gelin, sizi bahçeye gömeceğim. Sizi evde yakalayayım saksılara gömeceğim.” dedi. Polis ekipleri şüphelilere saldırı girişimine karşı sokakta güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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