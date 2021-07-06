Bursa’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı/ Ek fotoğraf

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Ana Sayfa Güncel Haberler Bursa’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı/ Ek...
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Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki hayvan pazarında birer tonluk 'Herkül' ve 'Albay' isimli boğalar, 25'er bin TL'ye alıcılarını bekliyor. Sandıklı'da her hafta pazar günü açılan...
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