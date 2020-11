Bursa’da otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin akaryakıt tankerine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Orhangazi-Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Orhangazi’den Bursa yönüne giden İbrahim Can (61) yönetimindeki 16 VJ 334 plakalı otomobil, Orhangazi İznik Kavşağı’nda Urhan Kureş (55) yönetimindeki 34 UU 2563 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Can ile birlikte otomobilde bulunan Kaniye Sezgin (51) ve Ayşin Turan (49) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaniye Sezgin ve Ayşin Turan, çevredeki vatandaşlarca araç içinden çıkarılırken, otomobil içinde sıkışan sürücü İbrahim Can, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Can ile Kaniye Sezgin Orhangazi Devlet Hastanesi’ne, Ayşin Turan ise Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Akaryakıt tankeri sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

İbrahim Can, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı haber alan İbrahim Can’ın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI