Bursa’da oto lastikçide yangın/ Ek fotoğraflar

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Yalova Belediyesi’nde 3 milyon TL’lik zarar
Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) - ZİMMET soruşturmasıyla gündeme gelen Yalova Belediyesi’nde, icra yoluyla satılan 8 taşınmazdan elde edilen 3 milyon liranın, alacaklıların hesabından düşürülmediği ortaya...
Ankara’da meydana gelen 4.5’lik depremin yeraltındaki ürkütücü sesi korkuttu
Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ANKARA'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi. Merkez üssü...
Pendik’te kuyumcuya sahte altın satma girişimi kamerada
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te dün bir kuyumcuya gelen dolandırıcılık şüphelisi, elindeki sahte altından kolyeyi satmak istedi. Kuyumcunun, altının sahte olduğunu anlamasıyla birlikte şüpheli kolyeyi de...
Şanlıurfa’da lojistik deposunda yangın
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait lojistik deposunda yangın çıktı. İhbarla üniversiteye gelen itfaiye...