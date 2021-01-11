Bursa’da oto lastikçide yangın/ Ek fotoğraflar

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te dün bir kuyumcuya gelen dolandırıcılık şüphelisi, elindeki sahte altından kolyeyi satmak istedi. Kuyumcunun, altının sahte olduğunu anlamasıyla birlikte şüpheli kolyeyi de...