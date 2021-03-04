Bursa’da önce cep telefonundan sonra marketten hırsızlık yapan şüpheliler, kamerada

Derya EVREN- Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)- BURSA’da 4 şüphelinin cep telefonu dükkanı ve marketten yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. Market sahibi Erdal Topaloğlu, “Şebeke işine benziyor” dedi.

Hırsızlık olayları, önceki gün Gemlik ilçesinde bulunan bir cep telefonu dükkanında yaşandı. Kasiyerin başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada, dükkana gelen 3 kişi, el çabukluğu ile çekmeceyi açarak, 3 cep telefonunu alıp, cebine koydu. Şüphelilerin dükkandan ayrılmasının ardından durumu fark ederek, güvenlik kameralarını inceleyen çalışan, polise şikayette bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kısa süre sonra ise Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi’nde bulunan bir marketten, aynı 3 kişi beraberlerine aldıkları bir kişi ile raftaki içki şişesini çaldı. Bu sırada market sahibi Erdal Topaloğlu, sadece 1 adet bulunan içki şişesinin olmadığını fark etti. Topaloğlu’nun içki şişesini alıp almadıklarını sorması üzerine şüpheliler kaçtı. 2 hırsızlık olayı da güvenlik kameralarına yansıdı.

‘ŞEBEKE İŞİ GİBİ DURUYOR’

Babasının dikkati sayesinde yaklaşık 5 bin TL zarardan kurtulduklarını söyleyen Uğur Topaloğlu, “Babam son anda raftaki şişelerden tek olanın eksik olduğunu fark etti. Daha sonra çaldıkları içkileri geri bırakmalarını söyledi. Hırsızlar da panik halinde bırakıp kaçtı. Dükkanda bu şişeden bir tane bulunuyor ve haliyle babamın gözüne çarpmış. O şişe alınmamış olsa fark etmeyebilirdik. Çünkü diğer şişelerden çok sayıda var, onun da eksik olması fark ediliyor. Fark etmiş olmamıza rağmen yine de çalınan mallarımız var. Babam fark etmemiş olsaydı üç, beş bin lira zararımız olacaktı. Şu an zararımız 600- 700 TL civarında. Bizden sonra girdikleri marketlerde 3- 4 bin TL’lik zarar verip, kaçmışlar. Dükkana 4 kişi geliyor. Babamı farklı bir tarafa yönlendiriyor ve 2 kişi görüş açısını kapatıyor. Diğeri ise vitrinden şişeleri alıp 4’üncü kişiye vererek saklamasını sağlıyor. Polis ekiplerine bilgi verdikten sonra öğrendik Gemlik’te ve Bursa’nın farklı bölgelerinde 10- 15 tekel bayi ile 10- 15 de telefoncuya girmişler. Şebeke işi gibi duruyor. Arkalarında kim var, kim yok bilmiyoruz” diye konuştu.

‘MÜŞTERİ GİBİ DÜKKANA GİRDİLER’

Erdal Topaloğlu ise, “Müşteri gibi dükkana geldiler ve davetlileri olduğunu söyleyerek bir şeyler alacaklarını söylediler. Direkt olarak vitrinin yanında bulunan dolaba yöneldiler. Aldıklarını iki poşete koymamı istediler ve davetlimiz çok diyerek tekrar dolabın yanına hareket ettiler. O esnada çocuklardan biri önüme geçti. Ben durumdan şüphelendim. Birinin vitrinin önüne geçtiğini fark ettim ancak olayı tezgahın başına geçtiğimde anladım. Vitrine baktığımda tek olan şişenin olmadığını fark ettim. Bu şişeleri kim aldı diye sorunca biz almadık diyerek inkar ettiler. Telefonum tezgahın üzerindeydi ve hemen oğlumu aradım. Sen bu şişeyi sattın mı diye sordum ve oğlumdan olumsuz cevap aldım. Çocuklardan aldıklarını geri bırakmalarını tekrar istedim ve biri elindeki şişeyi çıkararak, ‘zaten bunu parayla alacaktık’ dedi. O esnada diğerlerinden biri köşeye geçerek bir şeyler aldı ve kaçtı” ifadelerini kullandı.

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