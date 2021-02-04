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Bursa’da motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Tunahan Çelik (18) yönetimindeki 16 AHG 834 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan Yusuf Çamlıdere (58) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. 
Kazada sonucu devrilen bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma Erkul (19) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile inceleme başlattı.

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