Bursa’da motosiklet hırsızlığı kamerada

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA’da kimliği belirsiz 2 şüphelinin, bir apartmanın girişindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Ihlamur Sokak’ta meydana geldi. Mustafa Yıldız (29), 35 ABP 891 plakalı motosikletini apartmanın girişine park ederek, evine çıktı. Bir süre sonra aşağıya inen Yıldız, motosikletinin park ettiği yerde olmadığını gördü. Bunun üzerine apartmanın güvenlik kameralarını izleyen Yıldız, motosikletinin 2 kişi tarafından çalındığını fark etti. Görüntülere; 2 şüphelinin bir süre apartmanın önünde beklediği, apartmana girerek motosikleti dışarıya çıkardıkları ve motosiklete binip uzaklaştığı anlar yansıdı.

İhbar üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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