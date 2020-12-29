Bursa’da manav, alev alev yandı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Yıldırım ilçesindeki manavda, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, manav, kullanılamaz hale geldi.

Yunusemre Mahallesi’ndeki manavda, gece saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, manav, kullanılamaz hale geldi. Alevlerin manavı sardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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