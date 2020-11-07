Bursa’da kurşunlanan iş yerinin sahibi yaralandı

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa), (DHA)- BURSA’da Rıdvan B.’ye (52) ait iş yerine, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahla 17 el ateş edildi. Yaralanan Rıdvan B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Rıdvan B.’ye ait olan elektrikçi dükkanına, 35 ABL 949 plakalı araç içindeki kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahla 17 el ateş edildi. Şüpheliler, aynı araçla olay yerinden uzaklaştı. İş yerinde bulunan Rıdvan B., kolundan vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Rıdvan B., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İş yeri sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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