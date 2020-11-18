Bursa’da koronavirüse yakalanan doktor, hayatını kaybetti

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisine ait kliniği bulunan doktor Ali Murat Dilek, yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20 yıl aile hekimi olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Mustafakemalpaşa ilçesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp üzerine özel kliniği bulunan doktor Ali Murat Dilek, yaklaşık bir ay önce solunum yetmezliği ve öksürük şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Astım ve bronşit rahatsızlığı bulunan Dilek’in testi pozitif çıktı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Dilek, bugün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Dilek’in ölümü kentte üzüntüyle karşılandı.

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