Bursa'daki bir soğuk hava deposu tesisinde, kasaların bulunduğu depo bölümünde meydana gelen yangın, büyük endişeye neden oldu. Yangını önlemek için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, alevleri 1 saat içinde kontrol altına aldılar. Şans eseri olayda yaralanan kimse olmazken, maddi zararlar ortaya çıktı.

Osmangazi ilçesine bağlı Çukurcaköy Mahallesi, 4’üncü Çelik Sokak’ta bulunan bir soğuk hava deposu tesisinde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Meyve kasalarının bulunduğu depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, plastik ve ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yangını gören tesis görevlileri depo bölümünde bulunan bir TIR’ı alevlerden kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan otluk alana sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.