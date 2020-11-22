Bursa’da kısıtlama öncesi kilometrelerce ‘su’ kuyruğu

Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) – BURSA’da, sokak kısıtlaması öncesi Uludağ’dan gelen kaynak su ihtiyacını karşılamak isteyenler, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Kuyruk, dronla havadan görüntülendi.

Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık’taki su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kaynağını Uludağ’ın eteklerinden alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, saatlerce devam etti. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyenler, 20 litrelik su bidonlarını yanlarına alarak, doldurdu. Su almak isteyenler, 3 kilometrelik kuyruk oluştururken, dronla havadan görüntülendi.

Cumalıkızık köyünde yaşadığını ve buradaki suyun faydalı olduğunu söyleyen Ali Kızıl, “Cumalıkızık köyümüzün suyu çok meşhur olduğundan dolayı genelde hafta sonu izdiham şeklinde kuyruk oluşuyor, kısıtlamalar ise yoğunluğu artırdı. Saat 8’den sonra sokağa çıkmak yasak olduğu için gündüz daha da yoğundu. Yavaş yavaş azalmaya başladı” diye konuştu.

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