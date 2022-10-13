Bursa’da kazanın ardından yanan otomobildeki yaralı sürücüyü polis kurtardı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, metrelerce savrularak polis merkezinin karşısındaki ağaca çarptı. Kazanın ardından yanan otomobildeki yaralı sürücüyü polis merkezinde görevli polis ekipleri kurtararak ilk müdahalede bulundu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, Çekirge Caddesi’nde meydana geldi. Uludağ Yolu’ndan kent merkezi istikametine seyreden Uğur Vardar idaresindeki 06 HMM 07 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çarparak metrelerce savrulan otomobil Çekirge Polis Merkezi Amirliği’nin karşısındaki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından otomobilin bir anda alev aldığını gören polis ekipleri yaralı sürücü Uğur Vardar’ı otomobilden çıkararak güvenli bir bölgeye taşıdı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi çağıran ekipler yangın söndürme tüpüyle yaptığı müdahaleyle yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vardar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.

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Tedavi altına alınan Uğur Vardar’ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve yol temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)