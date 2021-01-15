Bursa’da kartpostallık ‘kar’ manzarası

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA)- BURSA’da etkili olan kar yağışında Uludağ’ın eteklerindeki mahallelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Bursa’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışıyla Uludağ’ın eteklerinde rengarenk evlerin bulunduğu mahalleler, beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu mahalleler, dronla görüntülendi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu oynarken, bazı vatandaşlar ise karda fotoğraf çektirdi.

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