Bursa’da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor

Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)- BURSA’da etkili olan kar yağışında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama noktalarında görevli polisler, yağış altında kontrollerini sürdürüyor.

Bursa’nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde, saat 15.30 itibariyle kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kar yağışı kent genelinde yarına kadar devam edecek. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşeceği Bursa’da, 20 ile 40 santimetre kar kalınlığı oluşması beklenirken, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalara başladı.

Hafta sonu kısıtlamasında görev alan polis ekipleri ise, kar yağışı altında denetimlerine devam etti. Olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler, uygulama noktalarından geçen araçları durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

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