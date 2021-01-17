Bursa’da kar sonrası sürücüler zor anlar yaşadı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da etkili olan yoğun kar sonrası, Mudanya- Bursa yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, bölgeye çok sayıda kar küreme aracı sevk edildi.

Bursa’da dün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, Mudanya-Bursa yolunda kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken bölgeye polis, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri ile kar küreme araçları sevk edildi. Bazı araçlar traktörle çekilirken, bazı araçlar da görevli polis memurlarının yardımlarıyla hareket ettirildi.

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