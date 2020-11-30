Bursa’da jandarmadan koronavirüs denetimi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da, jandarma ekiplerince yapılan koronavirüs denetimlerinde, kurallara uymayan iş yerleri ve kişilere toplam 117 bin 96 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürdü. Cadde ve sokaklarda vatandaşlara yönelik maske kontrolleri yapılırken, iş yerleri ve araçlarda da koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetledi. İl jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, son 3 günde yapılan denetimlere toplam 765 personelin katıldığı belirtildi. Jandarma ekipleri, kent genelinde 76 berber, kuaför ve güzellik merkezi, 2 alışveriş merkezi, 173 ticari taksi, 1 taksi durağı, 20 pazar yeri, 399 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 420 kahvehane, 3 hamam, 180 lokanta, restoran, kafe, 2 spor merkezi, 82 sahil bandı ile piknik alanları, 18 konaklama tesisi, 50 çay bahçesi, 15 dernek lokali, 23 nikah ve düğün salonu, 10 internet kafe, 1 lunapark, 52 ganyan bayi, 322 cami ve 12 halı sahayı denetledi.

Yapılan denetimlerde; berberlere bin 800, pazar yerlerinde 12 bin 600, toplu taşıma araçlarına toplam 33 bin 128, kahvehanelere toplam 5 bin 600, lokantalara toplam 33 bin 758, sahil bantları ile piknik alanlarında 28 bin 350, ganyan bayilerinde bin 860 TL olmak üzere, iş yeri ve kişilere toplamda 117 bin 96 lira para cezası uygulandı.

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