Bursa’da izinsiz gösteriye 17 gözaltı

Derya EVREN- Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)- BURSA’nın Nilüfer ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gösterilere destek vermek için toplanan 17 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde bulunan bir parkta, öğle saatlerinde toplanan 17 kişiye polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptaki kişiler, gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri sürüyor.

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