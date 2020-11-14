Bursa’da iş insanı Kemal Anıl, hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) – DEMİRÖREN Holding’in kurucusu olan ve 2018 yılında yaşamını yitiren Erdoğan Demirören’in aile dostu, iş insanı Kemal Anıl (95), hayatını kaybetti.

İstanbul’da 2018’de yaşamını yitiren, Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören’in doğum yeri Bursa’nın İnegöl ilçesindeki aile dostu Kemal Anıl, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. İnegöl’de iş dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Anıl, Erdoğan Demirören’in yaşamını yitirmesinin ardından anılarını anlatmıştı. İş insanı Kemal Anıl’ın cenazesinin, yarın saat 14.00’te İnegöl Kavaklaraltı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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