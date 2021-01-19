Bursa’da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da iki katlı binanın çatısında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Yangını fark eden apartman sakinleri binayı tahliye ederken, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, 5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri hasara yolaçan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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