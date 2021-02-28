Bursa’da hurdalıkta yangın

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- BURSA’da, hurdaya çıkan araçların bulunduğu bir hurdalıkta yangın çıktı. Patlamaların duyulduğu yangında dumanlar, kentin her noktasından fark edildi. Yangının çıktığı bölge dronla görüntülendi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde hurda araçların bulunduğu bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, çok sayıda araç küle döndü. Patlamaların yaşanması üzerine güvenlik nedeniyle Bursa-Yalova yolu trafiğe kapatıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Dronla da havadan görüntülenen yangında dumanlar kentin pek çok noktasından görüldü.

FOTOĞRAFLI