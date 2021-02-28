Bursa’da hurdalıkta yangın/Ek fotoğraflar

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Sarıyer’de ormanda define arayan 3 kişi yakalandı
Cemil ÖZDEMİR-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'de, define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Yaklaşık 1 yıldır kazdıkları alanı aydınlatmak amacıyla jeneratör kullanan...
Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı
Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havanın keyfini plajlarda güneşlenerek ve denize girerek...
‘Pençe- Kaplan’ bölgesinde şehit olan güvenlik korucusu, Şırnak’ta toprağa verildi
Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- 'PENÇE- Kaplan' operasyon bölgesinde, görevi başında kalp krizi geçirerek, şehit olan güvenlik korucusu Abdullah Aydemir (45), memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesi...
Amerikalı doktordan koronavirüs için siyah çay önerisi
İSTANBUL, (DHA)- Dünyada bütünleyici tıbbın kurucusu olarak bilinen ve "Alerji İçin Çözüm" kitabını kaleme alan Amerikalı Dr. Leo Galland, siyah çayın içerisinde bulunan bazı...