Bursa’da hastanenin ‘Çocuk Acil’ bölümü yangın şüphesiyle tahliye edildi

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil bölümü, kablolardan yanık kokusu gelmesi üzerine tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hastanedeki kontrolleri sürerken acil servisteki hasta muayeneleri de durduruldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Çırpan Mahallesi’ndeki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Osmangazi ek binasında meydana geldi. Çocuk Acil Servisi’nin tavanındaki kablolardan yanık kokusu geldiğini fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, tedbir amacıyla hastanede bulunan hastaları da yaklaşık 15 dakikada tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada acil serviste de hasta muayeneleri durduruldu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmada herhangi bir yangına rastlamadı. Ekiplerin 1 saat süren incelemelerinin ardından hastanede yeniden hasta kabulüne başlandı. (DHA)

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