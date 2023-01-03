Bursa’da halk otobüsü, alev alev yandı

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, park halindeki özel halk otobüsü, alev alev yandı. Otobüsün yanma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tahtaköprü Mahallesi Hacı Ahmet Sokak’ta, İbrahim Bayram’a ait park halindeki 16 TH 098 plakalı özel halk otobüsü, bir anda yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, halk otobüsü ise hurdaya döndü. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangın anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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