Bursa’da gazeteciye silahlı saldırı kamerada

Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da gazeteci Ferruh Varanoğlu (58), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından vurularak, yaralanan Varanoğlu tedavi altına alınırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. İş yerinin önünde, park ettiği aracından inen gazeteci Ferruh Varanoğlu kimliği belirsiz bir kişinin

silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın 6 el ateş ettiği Varanoğlu, sağ ayağından vuruldu.

Saldırgan kaçarken, yaralı Ferruh Varanoğlu, hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Varanoğlu’nun yanına gelen 1 şüpheli, belindeki tabancayı çıkartıp art arda ateş ediyor. Ardından da kaçıyor.

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