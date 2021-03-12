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Kategoriler: Güncel Haberler

Bursa’da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (3)

KAZA YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa’nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9’u ağır 21 kişinin de yaralandığını söyledi. Feci kazanın yaşandığı otoyol, drone ile havadan görüntülendi. 

Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA)

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