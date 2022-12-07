Bursa’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimliği tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerden 9’u gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

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