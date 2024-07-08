. Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Ömer A.’nın (52) kontrolünü yitirdiği 26 AJ 897 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kevser B.'nin (37) kullandığı 16 ATY 622 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarında park halindeki 16 KMB 80 plakalı otomobile çarptı. Yaralanan sürücüler ile 26 AJ 897 plakalı otomobildeki Sema A. (48), ihbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA Ajansı