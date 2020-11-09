Bursa’da, evinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evinde yapılan aramalarda 3 kio 100 gram bonzai ele geçirilen G.B., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, G.B.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün gece saatlerinde operasyon düzenleyerek G.B.’yi ikametinde gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 3 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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