Bursa’da eğlence mekanlarında ‘sahte’ ve ‘kaçak’ içki denetimi

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Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)- BURSA’da, polis ekiplerince yılbaşı gecesi eeğlence mekanlarında sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki ile mücadele kapsamında yılbaşı gecesi denetim gerçekleştirdi. Kaçakçılık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki eğlence mekanlarına giderek sahte ve kaçak içki testi yaptı. Alkol denetim cihazıyla bandrol incelemesi yapan ekipler, alkol şişelerinin sahte olup olmadığını denetledi.

Sahte içkiden kaynaklı ölümlerin önüne geçmek için uygulama yapan ekiplerin denetimleri artıracağı belirtildi. (DHA)

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