Ana Sayfa Güncel Haberler Bursa’da dizi oyuncusu hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı / Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
“Çocuklarda besin alerjileri 3 kat arttı”
İSTANBUL (DHA) - Çocuklarda besin alerjilerinin son 20 yılda 3 kat arttığını söyleyen Dr. Serdar Nepesov, “Bu durumun daha anne karnından itibaren insanın hayatını...
Buz tutan yollardaki sürücülerin zorlu anları kameralara yansıdı
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA’da kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar, özellikle yokuş aşağı yollarda zorlu anlar yaşadı. Vatandaşlar ise kayarak düştü....
Kar nedeniyle kayan kamyonet, köprüde asılı kaldı
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- KONYA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü İsmail Akay'nın kontrolünden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı aldı. Araç...
Tekel bayisinden 30 bin liralık hırsızlığa 2 gözaltı
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da bir tekel bayisinden 30 bin liralık soygun yapan 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık...