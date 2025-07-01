Saat 11.47’de meydana gelen deprem, yerin 9,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı başta Bursa şehir merkezi ve ilçeleri olmak üzere Yalova ve İstanbul'da da hissedildi.

Yetkililerden yapılan ilk açıklamalara göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak deprem, özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin ardından bölgede artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Vatandaşların resmi kaynaklardan gelecek bilgilendirmeleri takip etmesi istendi.