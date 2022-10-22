Bursa’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına saldırının firari faili yakalandı

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ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca, Bursa’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik, 1 memurun şehit olduğu 13 kişinin yaralandığı saldırının firari failinin İzmir’de yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bursa’da 20 Nisan 2022’de cezaevi servis aracına uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla (EYP) yapılan saldırının ardından, MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik soruşturmada, 3 örgüt mensubu İzmir’in Dikili ilçesinde 17 Eylül 2022’de gözaltına alınıp tutuklandı. Firari olarak aranan ve saldırıda kullanılan patlayıcının Balıkesir’deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan ‘Emre Zafir’ kod adlı Cebrail Gündoğdu’nun yakalanması çalışması sürdürüldü. Soruşturma kapsamında Gündoğdu’nun yeni güvenli nokta bulma veya yurt dışına kaçmak amacıyla İzmir’e geldiği tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nca (MİT) destek verilen çalışmalar sonunda Gündoğdu, İzmir’in Menemen ilçesinde bugün sabah saatlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)

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