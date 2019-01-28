BURSA’da, Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Nilüfer Caz Tatili, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın konseriyle başladı. Açılışa katılan Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, hedeflerinin kültür sanat etkinliklerini bütün Bursa halkıyla buluşturmak olduğunu belirtti.





Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği ‘Nilüfer Caz Tatili’ Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) konferans salonunda düzenlenen kokteyl ile başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Bozbey, etkinliğin Nilüfer’in sürdürülebilir çalışmalarından biri olduğunu ifade edip, ‘’Bugün, festivalimizin açılışını onur konuğumuz, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile yapıyoruz. Caz müziğinin daha geniş kitlelere ulaşması ve yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz orkestrası Bursa’da ilk kez, bizim aracılığımızla müzikseverlerle buluşuyor. Bursa’da caz müziğin yaygınlaşması, geniş kitlelere ulaşması misyonu ile yola çıkan orkestrayı Caz Tatili’nde konuk etmek bizim için bir onurdur” dedi.



‘BURSA’NIN TAMAMINA YAYILACAK’



Nilüfer Belediyesi’nin, kültür sanattaki iddiasını, ulusal ve uluslararası platformlara da taşıyarak, yerelden evrensele bir duruş sergilediğine de değinen Başkan Bozbey, “Bazen bana soruyorlar ‘Büyükşehir Belediyesi’ne giderseniz kültür sanat ne olacak’ diye. Elbette devam edecek. Bu tür etkinlikleri izlemek bütün Bursa’nın hakkı. Yıldırım, Osmangazi veya diğer ilçelerde de gençler, sanatseverler var. Büyükşehir’e gidersek Bursa’nın tamamı bu tür etkinliklerle buluşma fırsatı bulacak” diye konuştu. Festivalde sahne alan TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası konser sonunda ayakta alkışlandı. 17 Şubat tarihine kader devam edecek konserlerde 5 ayrı mekanda caz sanatçıları sevenleriyle buluşacak.

