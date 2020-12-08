Bursa’da, cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Derya EVREN- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, tarihi hanlar bölgesinde esnaflık yapan Sami Ergin (60), Orhan Cami tuvaletinde ölü bulundu. Ergin’in kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi’ndeki Orhan Camii’nde meydana geldi. Tarihi hanlar bölgesinde esnaflık yapan Sami Ergin, ihtiyacını gidermek için caminin tuvaletine girdi. Yaklaşık yarım saat içeriden çıkmayan Ergin, tuvalet görevlisinin dikkatini çekti. Defalarca Ergin’e seslenmesine rağmen cevap alamayan tuvalet görevlisi, içeri girip baktı. Görevli, Ergin’in içeride hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler Ergin’in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatırken, talihsiz adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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