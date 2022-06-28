Bursa’da baraka yangını

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA’da barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2’nci Sever Sokak’ta bulunan barakada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barakada yaşayan 5 kişilik aile tahliye edilirken, alevler kısa büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)