Bursa’da AK Parti’li Salman’dan CHP’li ilçe başkanına ’17 yaşındaki kıza taciz’ tepkisi (2)

CHP İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Bursa’da, 17 yaşındaki S.G.’yi cep telefonundan attığı mesajlarla taciz ettiği öne sürülen CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A., görevinden istifa ettiğini duyurdu. M.A. sosyal medya hesaplarından paylaştığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son dönemde üst üste saldırılarla karşı karşıyayım. İlçe başkanı seçilmeden önceki dönemlerle ilgili iki ayrı konuda haber ve iddialara muhatap olmak zorunda bırakıldım. Son iddialar da aynı çerçevededir. Hakkımdaki kişisel iddialarda bile CHP Osmangazi İlçe Başkanı kimliğimin ısrarla ön plana çıkarıldığını, aslında partimizin hedef alınmak istendiğini görmekteyim. Bu nedenle, atılan iftiralara ilişkin sonuna kadar sürdüreceğim hukuk mücadelem sırasında partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına, seçimle geldiğim ilçe başkanlığı görevimden istifa ettim. Hukuk mücadelemden de asla vazgeçmeyeceğim. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum.”

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,(DHA)

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