Bursa’da 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 9 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kamyonla bandrolsüz ve gümrük kaçağı makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kamyon sürücüsü, dün Kestel ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri 2,5 milyon lira olan kaçak 9 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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