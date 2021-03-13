Bursa’da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım (2)

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Muğla Başsen Koyu'ndaki ormanlık alanda çıkan ve karadan ulaşılamayan yangına, denizden çıkarma gemileriyle araç ve personel taşınarak başarılı bir şekilde müdahale...
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına...
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesindeki limanda geminin omurga kısmına sonradan monte edilen tankta; ağustos ayında ele geçirilen 60 milyon TL değerinde 31 kilo kokain ile ilgili...