Bursa’da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa’da 4 kişinin öldüğü, 8’i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Faruk E. (51) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Huzeyfe ÖZDEMİR/ BURSA (DHA)

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