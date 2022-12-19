Bursa’da 300 yıllık çınar ağacı iş yerinin çatısına devrildi

- Reklam -

Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde 300 yaşında olduğu tahmin edilen tarihi çınar, kökünden koparak bir iş yerinin çatısına devrildi. Olayda yaralanan olmazken, işyerinin çatısında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 19.00 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Kılıçaslan Caddesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 300 yaşında olduğu tahmin edilen tarihi çınar ağacı, kökünden koparak büyük bir gürültüyle bir iş yerinin çatısına devrildi. Ağacın devrildiğini gören vatandaşlar panik içerisinde kaçıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayda işyerinin çatısında küçük çaplı hasar meydana geldi. Devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kesilerek caddeden kaldırıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -