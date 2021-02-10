Bursa’da 3 mermiyle vurulmuş Murat Bahadır’ın cansız beden bulundu

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA’da, Murat Bahadır’ın (41) yol kenarında cansız bedeni bulundu. Göğsü ile bacaklarından vurulduğu tespit edilen Bahadır’ın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde duran polis, çok yönlü soruşturma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi’nde meydana geldi.

Yol kenarında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Murat Bahadır olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini saptadı. Yapılan incelemede Bahadır’ın göğsü ile bacaklarında 3 mermi girişi olduğu belirlendi. Murat Bahadır’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, çok yönlü soruşturma başlattı.

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