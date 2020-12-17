Bursa’da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3)

Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de koronavirüsü yenen üniversite öğrencisi Ramazan Temizkalp (23), immün plazma bağışçısı oldu. Temizkalp, "'Bu hastalığı yaşayanlara nasıl yardımcı olabilirim' diye bir...