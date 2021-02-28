Bursa’da 3 katlı müstakil evde başlayan yangın apartmana sıçradı

Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)- BURSA’da 3 katlı bir binada çıkan yangın yandaki apartmana sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken müstakil binanın 3’üncü katı küle döndü. Yangın, saat 21.30 sıralarında Gemlik ilçesi, Yeni Mahalle Kumla Yokuşu Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 3’üncü katta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki apartmana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken polis ekipleri de çevrede bulunan binaları tahliye ederek geniş güvenlik önlemi aldı. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında binanın 3’üncü katı küle dönerken apartmanda da maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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