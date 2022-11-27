Bursa’da 3 katlı metruk binada yangın

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 3 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında binada zarar meydana geldi. Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Yüceyer Caddesi’nde 3 katlı metruk bir binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bitişiğindeki apartmanı tahliye etti, çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlere müdahale eden ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çabayla söndürüldü.

Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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