Bursa’da 3 katlı binada doğal gaz sıkışması kaynaklı patlama

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Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)- BURSA’da 3 katlı binanın ilk katındaki doğal gaz sobasındaki gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, ev sahibi Mithat Arıkan yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mithat Arıkan’a ait 3 katlı binanın ilk katındaki doğal gaz sobasında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Ev sahibi Arıkan’ın yaralandığı patlamanın şiddetiyle ev kullanılamaz hale gelirken, çevredeki binalar da hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Ekipler, sokaktaki doğal gaz akışını keserken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mithat Arıkan buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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