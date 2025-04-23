Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kaçak tütün ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda yasa dışı ürün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları 44 yaşındaki M.K.'nin ev, iş yeri, deposu ve aracına eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bandrolsüz 1973 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 160 bin adet makaron, 246 bin 200 adet sigara filtresi, 600 kilogram nargile kömürü ve 850 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 2,3 milyon TL olarak hesaplanan ürünlere el konulurken, M.K. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.