Bursa’da 2020’nin son, 2021’in ilk bebeğini Başkan Aktaş ziyaret etti

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021’i Bursa Şehir Hastanesi’nde 2020’nin son, yeni yılın ise ilk doğan bebeklerini ziyaret edip, ailelerinin sevincine ortak olarak karşıladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 yılının son saatlerinde Bursa 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Aktaş’a Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Atilla Ödünç, Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Aktaş, merkezde görevli sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma personeliyle sohbet ederek, yeni yıllarını kutladı.

Başkan Aktaş, daha sonra Acemler’deki kontrol noktasına uğrayarak burada görevli polisleri ziyaret etti. Görevi başındaki emniyet mensuplarına başarılar dileyerek baklava ikram eden Başkan Aktaş, kontrol noktasından geçen sürücülere de kestane şekeri ikram etti. Daha sonra Bursa Şehir Hastanesi’ne geçen Başkan Aktaş, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yeni yılı burada karşıladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal ve hastane yönetimi ile bir araya gelen Başkan Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra üçüncü çocukları 2020 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Sevgül ve Ensar Tekin çiftini ziyaret etti. Çocuklarına Ensar ismini veren Tekin çiftine Başkan Alinur Aktaş ve İl Başkanı Gürkan tarafından altın hediye edildi.

BURSA’DA 2021’İN İLK BEBEĞİ

Başkan Aktaş’ın ziyareti sırasında 2020’nin ilk bebeği de dünyaya geldi. Vahide ve Semih Akpınar çiftinin Ecmel Mina ismini verdikleri ikinci bebeklerine de Başkan Aktaş ile milletvekili Gözgeç tarafından altın takıldı.

‘GÜZEL GELİŞMELER VAR’

Bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla başladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 2021 yılının Bursa’ya, Türkiye’ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti. 2020’nin kahramanları olan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Aktaş, 2020 yılının son bebeği Ensar bebeğe ve 2021 yılının ilk bebeği Mina bebeğe hoş geldin dediklerini dile getirdi. Yeni doğan tüm çocuklara hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan Başkan Aktaş, “Tüm evlatlarımız ailelerine, vatanına ve milletine hayırlı birer evlat olsun inşallah. Son günlerde güzel gelişmeler var. Son ana kadar kurallara uymamız gerekiyor. Sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle süreci ülke olarak aşacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yürekten teşekkür ediyorum. Bursa’da güçlü bir yapıyla Şehir Hastanesi’ni görmek bizlere güç veriyor. Herkese hayırlı seneler diliyorum. Rabbim, sağlıklı ve sorunların tamamen ortadan kalktığı bereketli bir seneyi bizlere nasip etsin” dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, özellikle salgın döneminde şehir hastanelerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyleyerek yeni doğan tüm bebeklere sağlıklı ve huzurlu yıllar diledi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise yeni yılın tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Son günlerde vaka sayılarındaki düşüşün sevindirici olduğunu belirten Gürkan, sahada çalışan sağlık ekiplerine ayrıca teşekkür etti. Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan önemli sağlık yatırımlarının ne denli önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

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