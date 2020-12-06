Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, aynı aileden 1’i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan anne Kader Kılıç (25), 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 30 Kasım’da saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Mehmet Karadağ’ın (51) kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Karadağ, hayatını kaybederken, kızı Kader Kılıç (25), torunları Yusuf Kılıç (6) ve Salih Yunus Kılıç (4) ile diğer sürücü Osman Aydınlı, ağır yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Salih Yunus Kılıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden çocukların annesi Kader Kılıç, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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